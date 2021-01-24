الصحة الفلسطينية تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة، و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و740 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة، و3 فى قطاع غزة، وحالة فى مدينة القدس.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.