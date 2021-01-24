«بناة مصر»: الأسمنت والحديد العمود الفقري لتنمية المشروعات القومية

قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن الحديد والأسمنت يمثلان صداعا قويا لشركات المقاولات، كونهما العمود الفقري لتنمية المشروعات القومية.وأكد دنقلا، أن هناك تحديات يواجهها الحديد والأسمنت، منها قضية الطاقة المفرطة التي ستستمر في التأثير على توقعات الربحية للصناعة، والمواد الخام مثل البليت المستخدم وأنواع الخردة الصلبة، موضحًا أن الصناعة ظلت في حالة جيدة رغم تلك التداعيات ولكن ينقصها التسويق.ويرى دنقلا، أن الصناعة الأسمنت ستكون "مُشجَّعة بشكل معقول" بشأن المستقبل، على الرغم من أن الطلب من المرجح أن يظل ثابتًا نسبيًا، حيث يزداد انخفاض الطلب في الصين وأماكن أخرى، لا سيما في الهند وإفريقيا، ومع ذلك لن يتلاشى الأسمنت مع توافر كميات كبيرة من المواد بتكلفة منخفضة.