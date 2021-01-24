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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» تناشد قاطني بير أم السلطان بتجهيز أوراقهم لتعويضهم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:06 م
اللواء أحمد جودة
اللواء أحمد جودة
مصطفى عبدالله
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قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بمرافقة لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي: نسخة من عقد الإيجار أو الملك وإيصال من المرافق كهرباء او مياه والأوراق الثبوتية للملكية.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أكد أن المواطن المصري بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية خاصة مع الأهمية الكبيرة للطري الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، لافتا الى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.

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