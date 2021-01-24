أحمد خالد صالح وهنادي ضيفا «صاحبة السعادة»

شوقت الفنانة إسعاد يونس خلال الأيام الماضية الجمهور حول ضيفيها خلال حلقات الأسبوع الجاري من برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة سي بي سي يومي الإثنين والثلاثاء من خلال صور من الظهر لشخصيتين وطلبت تخمين من هما.ويحل الفنان الشاب أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة الشابة هنادي مهنى ضيوفا على الحلقة بعد الكشف عن وجوههم مؤخرا، حيث يتحدثان في الحادية عشرة من مساء اليوم عن رحلة الزواج والارتباط خلال التمثيل.وتدخل الحلقة في الأمور الشخصية والفنية وتقوم هنادي بغناء بعض الأغنيات التي تطلبها إسعاد يونس منها وسط أجواء من الكوميديا خلال الحلقة التي صورت الأسبوع الماضي.