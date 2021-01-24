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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: التاريخ سيسجل جهود الرئيس بحروف من نور

الأحد 24/يناير/2021 - 01:11 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نيابة عن مواطني المحافظة، قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصر الاستقرار والأمان والخير والسلام.

كما هنأ محافظ أسوان رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 25 من يناير، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز.


وأكد المحافظ، أن التاريخ سيسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق، وأن تظل مصرنا الحبيبة واحة للخير والأمن والأمان.


كما بعث أشرف عطية ببرقيات مماثلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة، معربًا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

وأشار إلى أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

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