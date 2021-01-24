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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتصالات شباب الأعمال»: 20% حافز تصديري لشركات القطاع

الأحد 24/يناير/2021 - 12:50 م
المهندس شريف مخلوف
المهندس شريف مخلوف
أسماء إبراهيم
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قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن برامج المساندة التصديرية الخاص بقطاع الاتصالات يمثل جزءا محوريا وهامل لتطوير القطاع وزيادة صادرات الشركات المصرية، مضيفًا أن هناك نمو كبير في معدلات صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الاتصالات بسبب استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مخلوف، أن التطوير الذي طرأ على خطط الدولة لدعم قطاع الاتصالات انعكس على نمو عدد كبير من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم ذلك في تطوير أعمال مايقارب من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري، وأسهمت البرامج التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وهئية تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.

وأكد مخلوف ضرورة أن ترتكز الأهداف فيما يتعلق بتنمية الصادرات على تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة التي أطلقتها "إيتيدا" تتيح حافز صادرات مباشر للشركات يترواح ما بين 10 إلى 20% من القيمة المضافة عن صادرات الشركات المصرية وفقًا لحجم الشركة، بحد أقصى 2.5 مليون جنيه أو 3 ملايين جنيه للشركات العاملة والتي تمتلك فروعا في المناطق التكنولجية الجديدة.

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