تضامن الإسكندرية: توزيع لحوم وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية، بطاطين، ولحوم على المناطق الأولي بالرعاية بالمحافظة استمرارا لجهود المديرية لمساعدة الاسر الأكثر احتياجا على مستوى انحاء الاسكندرية، بالتعاون مع شركائها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.وفي هذا الصدد قامت إحدى الجمعيات الخيرية الشريكة، بتوزيع بطاطين ولحوم لعدد ١٣٠ أسرة بمناطق «ابيس والعجمى والكيلو ٢١» من الأسر الأولي بالرعاية.وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الشكر والتقدير للجمعية الخيرية لمساعدتها المستمرة للاسر الاولى بالرعاية بالإسكندرية.