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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: في ذكرى عيدهم.. تضحيات مستمرة للشرطة من أجل الوطن

الأحد 24/يناير/2021 - 12:49 م
موسى مصطفي موسى
موسى مصطفي موسى
عائشة حسن
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هنأ المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، رجال الشرطة المصرية أفرادًا وضباطًَا، وفي مقدمتهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ69 لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

أكد موسى، أن معركة الإسماعيلية التاريخية هي معركة واجهت فيها قوات الشرطة المصرية الباسلة بإمكاناتها المحدودة جيش بريطانيا العظمى، ورفضت الشرطة المصرية يومها الإنذار البريطاني بتسليم مديرية أمن الإسماعيلية للجيش الإنجليزي، كما رفضت تسليم سلاحها للإنجليز واختارت يومها الموت على المهانة، والاستشهاد على الاستسلام، واستقلال الوطن بدلا من التبعية والوصاية، ودخلت في معركة غير متكافئة، وضحى أفراد الشرطة بحياتهم من أجل سيادة الوطن واستقلاله وعزته وكرامته، وسقط يومها 50 شهيدًا وأصيب 80 فردا.

وأضاف: "لقد أبت الشرطة المصرية يومها ألا أن تشارك في معركة الاستقلال الوطني والكرامة، وهي اليوم تضحي مجددًا وتاليا بأبنائها في معركة الإرهاب الذي يستهدف تركيع وخطف الوطن. وضرب استقراره والعبث بوحدته وتقويض نهضته".

وأشار موسى، إلى أن تضحيات الشرطة المصرية تتواصل جيلا بعد جيل من أجل الوطن، ونباهي ونفاخر بها في كل وقت وكل حين، ونثمن شهداءنا من الشرطة ومن الجيش المصري العظيم أيضًا، وندعوا بالتعافي لكل من أصيبوا ونقدم التحية والتقدير لكل أهلهم وزويهم، وإلى شعب مصر العظيم والرئيس البطل القائد عبد الفتاح السيسي.

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