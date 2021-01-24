مصادر: 1.5 مليار جنيه أرباح «القابضة للمطارات» العام الماضي

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، أن الشركة حققت أرباحا مالية بلغت مليارا ونصف المليار جنيه خلال العام الماضي.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأربعاء المقبل برئاسة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وحضور المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، للإعلان عن نتائج أعمال السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو من العام الماضي، كذلك اعتماد صرف نسبة من الأرباح للعاملين بالشركة والشركات التابعة لها، والتي قدرت بـ5 أشهر لجميع العاملين بشركة ميناء القاهرة والملاحة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والقابضة للمطارات.