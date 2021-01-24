محمد بن راشد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة السودانى

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الاتصال تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاتصال دعم دولة الإمارات لجمهورية السودان الشقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة، متمنيًا للسودان حكومة وشعبًا دوام النجاح والتوفيق وصولًا إلى أهدافها الوطنية العليا.من جانبه أعرب "البرهان" عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا، على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة على مختلف الأصعدة خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا المستجد.