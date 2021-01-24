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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عامة النواب» تعلن 14 اسمًا بتشكيل لجنة القيم

الأحد 24/يناير/2021 - 12:59 م
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، على ترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم، والتي يترأسها طبقًا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهم النواب:

1- أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2- محمد نجيب نورالدين (مستقبل وطن)

3- عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4- هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5- إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6- شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7- إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري)

8- عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9- ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)

10- سوسن حسني حافظ (وفد)

11- فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12- مي كرم جبر (مستقل)

13- رفعت درويش (المؤتمر)

14- علي عبدالونيس (مستقل)

ومن المقرر أن يتم عرض تلك الأسماء على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة عليهم.

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