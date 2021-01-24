«عامة النواب» تعلن 14 اسمًا بتشكيل لجنة القيم

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، على ترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم، والتي يترأسها طبقًا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهم النواب:1- أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)2- محمد نجيب نورالدين (مستقبل وطن)3- عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)4- هشام الشعيني (مستقبل وطن)5- إلهامي البارودي (مستقبل وطن)6- شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)7- إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري)8- عيسي أبوطمر (حماة الوطن)9- ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)10- سوسن حسني حافظ (وفد)11- فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)12- مي كرم جبر (مستقل)13- رفعت درويش (المؤتمر)14- علي عبدالونيس (مستقل)ومن المقرر أن يتم عرض تلك الأسماء على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة عليهم.