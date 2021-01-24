مصر والسودان.. تاريخ من العلاقات الاقتصادية

ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين

المنطقة الصناعية المصرية في السودان

الاتفاقيات التجارية بين مصر والسودان

229 مشروعا مصريا في السودان

تاريخ امتد لعشرات السنوات، كانت فيهم السودان امتداد لمصر ليس جغرافيًا فقط ولكن في الكثير من المجالات، وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد عمق العلاقات بين البلدين، وارتفع معهم جميع مؤشرات التبادل التجاري والاستثمارات.«الدستور» تزامنا مع عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك تعرض القصة الكاملة للمجلس وتاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.في عام 2013 وقعت كل من مصر والسودان على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصري السودان، الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال المصريين والسودانيين، وفي عام 2017 أعلنت مصر عن تشكيل جانبها من المجلس، وبعدها بثلاثة أعوام، تم تغيير تشكيل الجانب المصري حتى اجتماع المجلس الأول أمس الجمعة.وتحرص الحكومة على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك، وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ليصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4 ٪، بينما وصل في عام 2017 إلى 113.9 مليون دولار.وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.تسعى مصر خلال السنوات القادمة إلى إنشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وهو مشروع يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الإفريقية.وتمثِّل الصادرات المصرية إلى السودان نحو ١.٥ ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو ٥.١ ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.وتُعد المنتجات البلاستيكية من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال عام 2019؛ حيث بلغت قرابة 81.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 6.1 ٪، وتمثل صادرات مصر إلى السودان نحو 4 ٪ من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.وقعت مصر مع السودان العديد من الاتفاقيات لزيادة التبادل الاقتصادي، كان آخرها في عام 2018 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسودان، فتم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة اتفاقية بين البلدين في الجوانب التجارية والصحية والصناعية والثقافية والسياسية.ومن أبرز الاتفاقات التجارية بين البلدين اتفاقية الكوميسا، والتي تتم حاليًّا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين، فقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في 29 يونيو عام 1998، وتم البَدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.وفقًا لإحصاءات البنك المركزي المصري، شهد حجم الاستثمارات السودانية في مصر ارتفاعًا يصل إلى 1.9 مليون دولار عام 20182019، مقارنة بنحو 300 ألف دولار عام 20172018، بنسبة ارتفاع بلغت 53.3 ٪، ولكنه شهد انخفاضًا مقارنة بالعام المالي 2014 2015 بنسبة 13.6 ٪.وخلال العام المالي 20192020 بلغ حجم الاستثمارات السودانية ذروته خلال الربع الثاني ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار، إلا أنه شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الثالث ليسجل 300 ألف دولار بنسبة انخفاض بلغت 96.7 ٪ مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.بلغ عدد المشروعات المصرية في السودان، حوالي 229 خلال السبع سنوات الماضية، برأس مال بلغ حوالي 10.8 مليارات دولار، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.