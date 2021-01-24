تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفل في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس المتهم بالتحرش بطفل ومحاولة استدراجه داخل محل سكنه بالسلام، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات سوء أخلاق المتهم، وصحة اتهام سيدة لجارها بالتحرش بطفلها ومحاولة استدراجه بمحل سكنه بمنطقة السلام، وكشفت التحقيقات الأولية أن ربة منزل اتهمت جارها عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالتحرش بطفلها ومحاولة استدراجه أكثر من مرة داخل محل سكنه، فيما أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه.كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل بالتحرش بطفلها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وعمل المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق‏.