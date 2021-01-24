إرسال عينة من الاستروكس ضبط مع تاجر بالسلام للمعمل الكيميائي
الأحد 24/يناير/2021 - 12:42 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة السلام، اليوم، بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوط بحوزة المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام للمعمل الكيميائي لفحصها، وكانت قد أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.
و نجحت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة في القبض على تاجر مخدرات، عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء بيعه للمخدرات بمنطقة السلام.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الاستروكس المخدر – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
و نجحت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة في القبض على تاجر مخدرات، عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء بيعه للمخدرات بمنطقة السلام.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الاستروكس المخدر – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.