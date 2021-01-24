إرسال عينة من الاستروكس ضبط مع تاجر بالسلام للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة السلام، اليوم، بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوط بحوزة المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام للمعمل الكيميائي لفحصها، وكانت قد أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.و نجحت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة في القبض على تاجر مخدرات، عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء بيعه للمخدرات بمنطقة السلام.وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الاستروكس المخدر – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.