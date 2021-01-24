برلمانية: تطوير الريف بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا بعد معاناتها

ثمّنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة أنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.وأكدت سلامة، خلال البيان الصادر لها، أن الدولة المصرية تسعي دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لجميع المواطنين، ويأتي ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية في كل القطاعات، فضلًا عن خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير قرى الريف سيسهم بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، مما ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.