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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عمال مصر» يهنئ الشرطة في عيدها: نتذكر دوركم في تحقيق الأمن

الأحد 24/يناير/2021 - 12:40 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
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أرسل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 69 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، أن عمال مصر يتذكرون مع هذه المناسبة الغالية بكل فخر واعتزاز الدور الوطني الذي قام ويقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري ولوطننا الغالي.

وأضاف الاتحاد، أن هذه الذكرى الغالية تسجل صفحة جديدة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري الأمني، وستظل دائمًا وأبدأ رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، واستمرارا في النضال لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الاتحاد، أن الملايين من عمال مصر يقدرون دور الشرطة المصرية في معاركها ضد الإرهاب والتطرف، ويجددون ثقتهم في القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

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