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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميًا.. أمير الكويت يعين صباح الخالد رئيسًا للوزراء

الأحد 24/يناير/2021 - 12:49 م
صباح الخالد
صباح الخالد
نيفين أشرف
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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء.

وجاء في نص الأمر الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 18 يناير 2021 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي وقت سابق، أصدر أمیر الكويت، أمرًا أمیریًا بقبول استقالة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزراء، فیما یستمر كل منھم في تصریف العاجل من شئون منصبه لحین تشكیل الوزارة الجدیدة.

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