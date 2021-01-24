المعارضة تهاجم أردوغان.. وتدعو لإعادة العلاقات مع مصر

لا تزال حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل انتهاك سيادة القانون وحقوق الأنسان والعصف بالحريات في ظل حملات القمع الأخيرة ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء، حتى أصبح كل من يعمل في المجال الحقوقي والإعلامي مهدد بالخطر، فضلا عن الاعتقالات والمداهمات، التي تمت تحت ستار مزاعم الإرهاب، فبعد حملات اعتقال المدعين العامين والقضاة، يبدو أن حكومة أردوغان عازمة على السيطرة على باقي المهن المستقلة في البلاد، واستكمال هجومها على سيادة القانون، وإسكات الأصوات المعارضة من خلال التهديدات والمضايقات والإجراءات القضائية والسجن، وفرض مناخ من الخوف والترهيب على من يعارضها.- -«العفو الدولية» تدين الاعتداءات على المحامين والنشطاء الأتراكأدانت منظمة العفو الدولية حملات القمع التي تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد محامي حقوق الإنسان في تركيا، مؤكدة أنهم أصبحوا "أنواعًا مهددة بالانقراض" في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم والتهديدات التي يواجهونها.وأضافت "العفو الدولية"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إنه في يونيو 2017، قبضت السلطات التركية على رئيسها في تركيا آنذاك تانر كيليش، ومحامي حقوق اللاجئين في إزمير، في مداهمة لمنزلهما فجرا، كما صدر أوامر باحتجاز 22 محاميًا آخرين.وتابعت إنها بعدها بشهر، تم القبض على ناشطين حقوقيين آخرين من بينهم المديرة المحلية لمكتب منظمة العفو الدولية في إسطنبول إيديل إيسر، والمحامي التركي البارز جونال كورشون، بالأضافة إلى تسعة آخرين، مشيرا إلى إنه تم اتهام كل من تانر كيليش وإديل إيسر والتسعة الآخرين الذين تم اعتقالهم بتهم سخيفة لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واحتُجزوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة أشهر، ومع ذلك، في يوليو الماضي، حُكم على تانر بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى جماعة فتح الله جولن الإرهابية" التي تتهمها حكومة أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016.وواصل البيان: كما أدين إديل إيسر وجونال كورشون ومدافع آخر عن حقوق الإنسان يدعى أوزليم دالكيران، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عام و13 شهرًا بتهمة تتعلق بالإرهاب، واصفا الإدانات التي أيدتها محكمة الاستئناف ضدهما بأنها " غير مفهومة وتعمل على إجهاض العدالة".وبينت "العفو الدولية" أنه بجانب الاتهامات الملفقة، يواجه محامو حقوق الانسان في تركيا اعتداءات جسدية، وصلت إلى حد التهديدات بالقتل، مشيرة إلى مقتل المحامي الحقوقي التركي البارز طاهر إلجي، بعد إطلاق النار عليه في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد في عام 2015.ولفت البيان أيضا إلى إنه قبل عامين كانت تركيا محور "يوم المحامي المعرض للخطر" العالمي، حيث احتج العشرات من المحامين الحقوقين في أنقرة خلف لافتة كتب عليها "إذا فقد المحامون صوتهم يفقد المواطنون أنفاسهم"، مشيرا إلى أن محامي حقوق الانسان في تركيا يواجهون الآن خطرا أكبر من أي وقت مضى، في ظل استهداف الحكومة التركية لهم.واختتم البيان:" تعمل تركيا على تقويض المبادئ الأساسية لسيادة القانون، حيث تتزايد إساءة استخدام نظام العدالة في تركيا مع محاولة الحكومة تضييق الخناق عليهم النشطاء والمحاميين الحقوقيين من خلال التحقيقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي لا أساس لها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المبهمة التعريف".- باباجان: صمت أردوغان على الاعتداءات بحق المعارضين جريمةوفي هذا الصدد، ندد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا علي باباجان، بصمت أردوغان، تجاه حوادث الاعتداء على المعارضة وعدم إدلائه بأي تصريحات حول الاعتداءات والتهديدات الأخيرة ضد السياسيين والصحفيين، وكان آخرهم نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، قائلا أن هذا الصمت والتواطؤ "يعد أمرا خطيرا، حيث لا يمكن غض الطرف عن العنف بأي حال من الأحوال".و صرح باباجان "التهديد والعنف جريمة، والتشجيع على العنف جريمة أيضا، ولا يمكن قبول مثل هذا الشيء في دولة قانون"، مضيفا أن "الرئيس التركي الذي يتحدث في كل الموضوعات، صمت هذه المرة، وهذا أمر خطير، حيث لا يمكن غض الطرف عن العنف بأي حال من الأحوال"، واستطرد قائلا "يجب أن يقول رئيس الدولة إن ما حدث خطأ، وأنه ضد ذلك"، بحسب صحيفة "زمان" التركيةوكان أوزداغ، هو أحد مؤسسي "حزب المستقبل" الذي شكله داود أوغلو، بعد انشقاقه عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، قد تعرض الأسبوع الماضي، لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب المستقبل.كما اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا "ديفا" علي باباجان، الحكومة بترويع عالم الأعمال في البلاد، وفقا لما أفاد موقع "T24" الإخباري التركي.وقال باباجان، إنه وجد أنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، إنها مخاطرة بالنسبة لهم للكشف عن أسمائهم في فترة الفقر الشامل في البلاد".وأضاف: "الحكومة قد تطاردنا في عالم الأعمال"، موضحا أن مصدر هذا الخوف هو أن الحكومة تجبر رجال الأعمال على الاعتماد على سلطة الدولة.وقال باباجان، إن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، و23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)"، مستشهدا بأرقام من معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، مضيفا أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP).- المرأة الحديدية تدعو أردوغان لإعادة العلاقات مع مصروفي ذات السياق أيضا، أدانت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، الاعتداءات المتكررة على السياسيين والصحفيين الأتراك من قبل نظام أردوغان وحلفائه قائلا إنه "لسوء الحظ، تهدد بعض الأحداث الأخيرة سلامنا الاجتماعي"، ووصفت الاعتداءات على الصحفيين والسياسيين، والتهديدات ضد المدعي العام، بأنها "مقلقة للغاية وتهدد على كل من السلام والأمن في أمتنا."وأضافت أكشنار، المعروفة بالمرأة الحديدية في تركيا: " كما في الهجمات السابقة، أشعر بالقلق من استمرار هذه الأحداث ما لم يقدم قادة الحكومة الرد اللازم"، جاء ذلك خلال تصريحات لأكشنار عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب."وتابعت حديثها "في مواجهة مثل هذه الأحداث، فإن أول من يتفاعل هو أولئك الذين يديرون الدولة. لذلك، فإن المحاور الأول والأهم هو السيد أردوغان، أيضا وزيرا الداخلية والعدل ملزمان أيضًا باتخاذ إجراءات ضد المهاجمين دون تأخير. لأن المسؤولية عن سلامة الأرواح والممتلكات لـ 83 مليونًا تقع على عاتقهما، ولا يمكنهما التزام الصمت بينما يتعرض السياسيون والصحفيون والمدعون العامون في البلاد للهجوم والتهديد."كما أشارت أكشنار إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح في القانون من ناحية والتزام الصمت تجاه هذه المخالفات من ناحية أخرى، قائلا "في هذه المناسبة، أدعو السيد أردوغان إلى تحذير شريكه الصغير - مشيرة إلى دولت بهتشلي- من موقفه البعيد عن الحضارة والقانون في هذه الأمور".و دعت أكشنار، لدخول تركيا في علاقات صحية مع العراق وسوريا والإدارة الإقليمية في مصر والعراق وإسرائيل، مؤكدة أن ذلك سيوفر إمكانات اقتصادية هائلة للبلاد.وشددت أكشنار في تصريحات على قناتها بموقع يوتيوب، على أنه "يجب (علينا) أن نتوقف عن كوننا طرفًا في دول مثل سوريا وليبيا، حيث تدور رحى حرب أهلية، ونتخذ موقفًا، وفقًا لما تتطلبه مصالح بلادنا، نريد أن نرى تركيا في سلام مع جيرانها. نعتقد أن الخسائر في السوق الإقليمية التي تبلغ تريليون دولار بسبب (العناد الشخصي) هي سرقة من مستقبل بلدنا ومستقبل شبابنا".وانتقدت المرأة الحديدية السياسة الخارجية التركية، وقالت: "عواقب أخطاء السياسة الخارجية تؤثر على مصير الأمة. لهذا السبب فإن السياسات الخارجية للدول لا تتشكل على أساس الأفراد، ولا يتم تحديدها على أساس العلاقات الودية بين الناس".