إزالة 10 تعديات على 1150 متر مربع بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - ايتاى البارود" عن إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 1150 م٢ عبارة عن إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 780 متر مربع عبارة عن مباني مخالفة وهنجر من الصاج خارج الحيز بدون ترخيص بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر.كما تم إزالة فورية لحالتي تعدي في المهد على أرض زراعية بمساحة 250 م عبارة عن شدة خشبية لدور أول علوي ومبني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بحوش عيسى، وتنفيذ قرار إزالة فورية لمبنى مخالف بقرية النقراش بإيتاى البارود.