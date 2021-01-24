طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين.



اختر دعم مصر.



اختر إضافة المواليد 20-21.



قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة.



سوف يتم طلب رقم البطاقة التموينية.



رقم المكتب التمويني.



المحافظة التابع لها.



اسم التاجر الذي يقدم لك السلعة.



عنوان التاجر مقدم السلع.



اسم المديرية التابع لها. اقرا ايضا أخر أخبار إحلال السيارات الملاكى 2021 بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على كلمة إرسال، وبذلك يكون قد تم إضافة المواليد وسوف تعلن الوزارة في فترة مقبلة عن أسماء المواليد الذين تم قبول طلبات إضافتهم وسوف يتم صرف سلع تموينية مثل السلع التي تصرف للبالغين. اسم المديرية التابع لها.

والآن يمكن للجميع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أجل صرف سلع خاصة بالأبناء، من سكر، وزيت، ودقيق، وأرز، وسمن، مسحوق للغسيل، وكمامة لكل مواطن كل هذا مقابل مبلغ رمزي يتم دفعه للتاجر الذي يقوم بتقديم السلع للمواطن، وعلى كل مواطن قبل الدخول على الموقع التأكد من يريان بطاقة الرقم القومي له، وبإمكانية المواطن أيضا تسجيل رقم الهاتف الخاص به لاستقبال الأخبار الجديدة الصادرة عن الوزارة كل حين والآخر.