رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 01:14 م
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين قامت وزارة التموين المصرية بفتح الموقع الرسمي أمام جميع المواطنين من أجل الدخول على الموقع وتحديث بياناتهم وإضافه الرقم القومي الخاص بكل طفل بالأسرة من أجل إمكانية صرف السلع التموينية للمواليد خلال عام 2021، وتلك خطة من الوزارة بهدف رفع المستوى المعيشي للشعب المصري وتوفير الاحتياجات من الأغذية التي تكفي لكل أسرة مصرية خلال الشهر.

رابط موقع دعم مصر لـ إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

لذا توجب على كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية بان يقوم بالدخول على موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg وتحديث بيانات بطاقة التموين ليس هذا فقط بل يمكن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين ويمكن لكل مواطن فقد بطاقته التموينية بان يدخل يقدم طلب باستخراج بدل فاقد بدل من المفقودة أو البطاقة التي تعرضت للتلف، كما تتيح الموقع أيضا لكل المواطنين الدخول من أجل إعادة إصدار رقم سري في حالة نسيان الرقم الأصلي للبطاقة.

والآن يمكن للجميع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أجل صرف سلع خاصة بالأبناء، من سكر، وزيت، ودقيق، وأرز، وسمن، مسحوق للغسيل، وكمامة لكل مواطن كل هذا مقابل مبلغ رمزي يتم دفعه للتاجر الذي يقوم بتقديم السلع للمواطن، وعلى كل مواطن قبل الدخول على الموقع التأكد من يريان بطاقة الرقم القومي له، وبإمكانية المواطن أيضا تسجيل رقم الهاتف الخاص به لاستقبال الأخبار الجديدة الصادرة عن الوزارة كل حين والآخر.

كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين.

اختر دعم مصر.

اختر إضافة المواليد 20-21.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة.

سوف يتم طلب رقم البطاقة التموينية.

رقم المكتب التمويني.

المحافظة التابع لها.

اسم التاجر الذي يقدم لك السلعة.

عنوان التاجر مقدم السلع.

اسم المديرية التابع لها.

اقرا ايضا

أخر أخبار إحلال السيارات الملاكى 2021

بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على كلمة إرسال، وبذلك يكون قد تم إضافة المواليد وسوف تعلن الوزارة في فترة مقبلة عن أسماء المواليد الذين تم قبول طلبات إضافتهم وسوف يتم صرف سلع تموينية مثل السلع التي تصرف للبالغين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم