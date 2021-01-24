طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر
الأحد 24/يناير/2021 - 01:14 م
نرمين محمود الدهانطباعة
إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين قامت وزارة التموين المصرية بفتح الموقع الرسمي أمام جميع المواطنين من أجل الدخول على الموقع وتحديث بياناتهم وإضافه الرقم القومي الخاص بكل طفل بالأسرة من أجل إمكانية صرف السلع التموينية للمواليد خلال عام 2021، وتلك خطة من الوزارة بهدف رفع المستوى المعيشي للشعب المصري وتوفير الاحتياجات من الأغذية التي تكفي لكل أسرة مصرية خلال الشهر.
والآن يمكن للجميع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أجل صرف سلع خاصة بالأبناء، من سكر، وزيت، ودقيق، وأرز، وسمن، مسحوق للغسيل، وكمامة لكل مواطن كل هذا مقابل مبلغ رمزي يتم دفعه للتاجر الذي يقوم بتقديم السلع للمواطن، وعلى كل مواطن قبل الدخول على الموقع التأكد من يريان بطاقة الرقم القومي له، وبإمكانية المواطن أيضا تسجيل رقم الهاتف الخاص به لاستقبال الأخبار الجديدة الصادرة عن الوزارة كل حين والآخر.
اختر دعم مصر.
اختر إضافة المواليد 20-21.
قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة.
سوف يتم طلب رقم البطاقة التموينية.
رقم المكتب التمويني.
المحافظة التابع لها.
اسم التاجر الذي يقدم لك السلعة.
عنوان التاجر مقدم السلع.
اسم المديرية التابع لها.
رابط موقع دعم مصر لـ إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموينلذا توجب على كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية بان يقوم بالدخول على موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg وتحديث بيانات بطاقة التموين ليس هذا فقط بل يمكن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين ويمكن لكل مواطن فقد بطاقته التموينية بان يدخل يقدم طلب باستخراج بدل فاقد بدل من المفقودة أو البطاقة التي تعرضت للتلف، كما تتيح الموقع أيضا لكل المواطنين الدخول من أجل إعادة إصدار رقم سري في حالة نسيان الرقم الأصلي للبطاقة.
والآن يمكن للجميع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أجل صرف سلع خاصة بالأبناء، من سكر، وزيت، ودقيق، وأرز، وسمن، مسحوق للغسيل، وكمامة لكل مواطن كل هذا مقابل مبلغ رمزي يتم دفعه للتاجر الذي يقوم بتقديم السلع للمواطن، وعلى كل مواطن قبل الدخول على الموقع التأكد من يريان بطاقة الرقم القومي له، وبإمكانية المواطن أيضا تسجيل رقم الهاتف الخاص به لاستقبال الأخبار الجديدة الصادرة عن الوزارة كل حين والآخر.
كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين
أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين.
اختر دعم مصر.
اختر إضافة المواليد 20-21.
قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة.
سوف يتم طلب رقم البطاقة التموينية.
رقم المكتب التمويني.
المحافظة التابع لها.
اسم التاجر الذي يقدم لك السلعة.
عنوان التاجر مقدم السلع.
اسم المديرية التابع لها.
اقرا ايضا
أخر أخبار إحلال السيارات الملاكى 2021
بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على كلمة إرسال، وبذلك يكون قد تم إضافة المواليد وسوف تعلن الوزارة في فترة مقبلة عن أسماء المواليد الذين تم قبول طلبات إضافتهم وسوف يتم صرف سلع تموينية مثل السلع التي تصرف للبالغين.