بريطانيا تسجل 86 إصابة بسلالتين جديدتين لكورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده سجلت حتى الآن 9 حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البرازيل.وأوضح هانكوك، أن بريطانيا سجلت أيضًا حتى الآن 77 حالة إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في جنوب إفريقيا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، قال هانكوك إن خطة التطعيم تسير مثلما تم التخطيط لها، موضحا أن الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم سوف يحصلون على الجرعة الثانية خلال 12 أسبوعًا.وأشار هانكوك إلى أنه لا يستبعد فرض قيود على السفر الدولي لمواجهة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.