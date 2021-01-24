محافظ المنوفية يعتمد ترقية 13 ألف من المعلمين والأخصائيين

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قرارًا، بترقية عددًا من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 13 ألف وأربعين معلم وإخصائي إلى الوظيفة الأعلى، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية.أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 157 لسنة 2021، ينص على اعتبارًا من 1 يناير 2020 يرقي أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعي، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية.كما أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 156 لسنة 2021، ينص على اعتبارًا من 1 يناير 2020 ينقل شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين إستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة الي وظائف المعلمين أو ما يعادلها، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 60، على أن يمنح الاعتماد المقرر قانونًا.ومن جانبه أشار محافظ المنوفية، إلى أن المعلم هو عصب العملية التعليمية، مؤكدًا على اهتمامه بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا تنفيذًاا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين.