شمال سيناء: حملة للترصد الحشري ومكافحة القوارض الناقلة للأمراض

قال المهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بمديرية صحة محافظة شمال سيناء، إن الوحدة أطلقت حملة للترصد الحشري ومكافحة القوارض في مختلف أحياء العريش والتجمعات التابعة لها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة.وأضاف الفرماوي في بيان اليوم الأحد أن الحملة تشمل الترصد الحشري ومكافحة القوارض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض ورش المبيدات وتغطية محطات الصرف الصحي ورش مقالب القمامة والمخلفات بعد تجميعها، وكذا رش مادة قاتلة لليرقات في البلاعات والجحور والفتحات التي يمكن أن تكون خاصة بزواحف أو فئران، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة إلى جانب عمل مسح شامل لكافة المناطق التي تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات.وأوضح أن الحملة تشمل تغطية مناطق: جسر الوادى وضاحية السلام وأبو صقل والسلع الغذائية والمطاحن والمرحلة الرابعة بمبيدات القوارض ورش أكوام القمامة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ، ويجرى استكمال باقي المناطق والأحياء على مستوى المدينة.