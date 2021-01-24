«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

حصل الباحث عبد الهادي عباس على درجة الماجستير بتقدير امتياز من قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، بعنوان رسالة "الاتجاه القومي لدى شعراء مصر في القرن الحادي والعشرين"، تناولت إبداع خمسة شعراء كبار أحمد عبد المعطي حجازي وأحمد غراب وأبو همام عبد اللطيف عبد الحليم وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة، في مناقشة "أونلاين" كأول رسالة بجامعة القاهرة أخذا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.أشرف الى الرسالة الدكتور عبد الحميد إبراهيم شيحة، أستاذ الأدب العربي وعضو مجمع اللغة العربية، وناقشها الدكتور عبد الله عبد الحليم الشوبري، العميد السابق لكلية الآداب جامعة حلوان، والشاعر الكبير الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في رصد اتجاه شعراء القومية في مصر في القرن الحادي والعشرين، أولا؛ ثم تحديد أثر ذلك الاتجاه على إبداعات هؤلاء الشعراء ثانيا، مع تطبيق ذلك على أشعارهم.وقد جاء البحث في خطته مشتملا على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول؛ ثم تأتي الخاتمة، فالمصادر والمراجع؛ تقديمٌ وفيه أبين خطتي في البحث، والهيكل العام له، التمهيد (مدخلٌ تاريخي) عن الاتجاهات القومية: (البدايات والتكوين)، ويأتي في نقطتين رئيسيتين: أولا: القومية.. (المصطلح- التاريخ). ثانيا: الأفكار القومية في مصر، الفصل الأول: بواعث التجربة الشعرية القومية عند شعراء مصر بالقرن الحادي والعشرين، وذلك في مبحثين: المبحث الأول: الحس الثوري، المبحث الثاني: التغني بالحرية، الفصل الثاني: الوطن في وجدان الشعراء.. بغداد: نموذجا للوجع العربي؛ ويأتي في مبحثين: المبحث الأول: حب الوطن وملامحه، المبحث الثاني: بغداد.. عنوانا للوجع القومي، الفصل الثالث: عناصر التشكيل الفني في الشعر القومي المصري المعاصر؛ ويضم ثلاثة مباحث المبحث الأول: تجليات الرمز والأسطورة والقناع، المبحث الثاني: تقنية الحوار ودورها في الشعر القومي.المبحث الثالث: التناص واستدعاء التراث العربي والإسلامي، الخاتمة: وفيها أبين ما قد توصلت إليه من نتائج، مع تبيان مدى تمكن الاتجاه القومي من التغلغل في الشعر المصري المعاصر، ممثلا في هؤلاء الشعراء الرواد؛ مع تأكيد بأسهم الشديد في التمسك بالهوية العربية.كما تزعم الدراسة أنها خلصت إلى عدة نتائج، من أهمها: ألقت الدراسة الضوء على مصطلح القومية، مع التعريف بالاتجاه القومي بأبعاده اللغوية والسياسية والأدبية، وأماطت اللثام عن تعدد مدلولاته عند رواد المدارس الشعرية المصرية، مع التطبيق على نماذج شعرية من أبرز المدارس حتى العصر الحاضر، جاست الدراسة خلال دواوين الشعراء الخمسة: (حجازي- غراب- أبو همام- شوشة- أبو سنة)- وهي دواوين ممتدةٌ، تحتاج غربلتها إلى فحص وتمحيص وقراءة متأنية، كما أن بعضها لم يطبع منذ زمن- حتى أحاطت بالخط القومي العام لدى كل واحد من هؤلاء الشعراء، مع التمثيل بنماذج تطبيقية لكل فكرة على حدة.أفردت الدراسة بحوثا كاملة لكشف الفروق الدقيقة بين نصوص الثورة والحرية والوطن، عند كل شاعر، باعتبار تلك المفردات خطوطا رئيسية تكاد ألا تنفصل عن الخط القومي في مفهوم كل شاعر، اضطرت الدراسة للخوض في بعض الدقائق الكاشفة لخصوصية كل من الشعر الموزون المقفى وشعر التفعيلة، وإظهار جماليات التناول القومي في هذه النصوص المتباينة، فنا وروحا، والتي قد تتجاور في النص الواحد، كما حدث عند فاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبي سنة، حاول الجانب الفني والتحليلي من الدراسة الغوص في عمق كل شاعر واستكناه نفسه القومي وصوته المميز في تماسك نصه الشعري، واتساع فضائه الثقافي، من خلال دراسة كل من: الرمز والأسطورة، والقناع، والحوار، والتناص.