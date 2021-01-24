رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ماذا يفعل لقاح كورونا في الجسم بعد الحصول عليه؟

الأحد 24/يناير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
تبدأ مصر، اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح.

- ما هو اللقاح؟

اللقاح هو نوع من الأدوية التي تدرب جهاز المناعة في الجسم حتى يتمكن من محاربة مرض لم يتعامل معه من قبل تم تصميم اللقاحات للوقاية من المرض، بدلًا من علاج المرض بمجرد إصابتك به.

ووفقًا لموقع " uchealth" فإن اللقاح يفرض جلسة تدريب لجهاز المناعة، حيث تعطي اللقاحات الجسم نظرة خاطفة على واحدة أو أكثر من السمات الرئيسية للفيروس قبل دخول الفيروس الفعلي ثم يطور جهاز المناعة "ذاكرة" للفيروس بحيث يمكنه محاربته إذا دخل الجسم.

- كيف تعمل اللقاحات؟
وفقا لمركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC تساعد اللقاحات في تطوير المناعة عن طريق محاكاة العدوى ومع ذلك، فإن هذا النوع من العدوى لا يسبب المرض أبدًا، ولكنه يتسبب في إنتاج الجهاز المناعي للخلايا اللمفاوية التائية والأجسام المضادة.

- ماذا يفعل اللقاح في الجسم بعد الحصول عليه؟

في بعض الأحيان، بعد أخذ اللقاح، يمكن أن تسبب العدوى المقلدة أعراضًا طفيفة، مثل الحمى هذه الأعراض الطفيفة طبيعية ويجب توقعها لأن الجسم يبني المناعة.

يُترك الجسم مزودًا بمخزون من الخلايا اللمفاوية التائية "الذاكرة"، بالإضافة إلى الخلايا الليمفاوية البائية التي ستتذكر كيفية محاربة هذا المرض في المستقبل ومع ذلك، يستغرق الجسم عادة بضعة أسابيع لإنتاج الخلايا الليمفاوية التائية والخلايا اللمفاوية البائية بعد التطعيم.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

بناه لزوجته ولم يعجبها فتبرع به.. حكاية قصر «شامبليون» المهجور

«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

«الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا» ترصد متناقضات الشخصية العراقية

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي