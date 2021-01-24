ماذا يفعل لقاح كورونا في الجسم بعد الحصول عليه؟

- ما هو اللقاح؟



- كيف تعمل اللقاحات؟



- ماذا يفعل اللقاح في الجسم بعد الحصول عليه؟



تبدأ مصر، اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح.اللقاح هو نوع من الأدوية التي تدرب جهاز المناعة في الجسم حتى يتمكن من محاربة مرض لم يتعامل معه من قبل تم تصميم اللقاحات للوقاية من المرض، بدلًا من علاج المرض بمجرد إصابتك به.ووفقًا لموقع " uchealth" فإن اللقاح يفرض جلسة تدريب لجهاز المناعة، حيث تعطي اللقاحات الجسم نظرة خاطفة على واحدة أو أكثر من السمات الرئيسية للفيروس قبل دخول الفيروس الفعلي ثم يطور جهاز المناعة "ذاكرة" للفيروس بحيث يمكنه محاربته إذا دخل الجسم.وفقا لمركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC تساعد اللقاحات في تطوير المناعة عن طريق محاكاة العدوى ومع ذلك، فإن هذا النوع من العدوى لا يسبب المرض أبدًا، ولكنه يتسبب في إنتاج الجهاز المناعي للخلايا اللمفاوية التائية والأجسام المضادة.في بعض الأحيان، بعد أخذ اللقاح، يمكن أن تسبب العدوى المقلدة أعراضًا طفيفة، مثل الحمى هذه الأعراض الطفيفة طبيعية ويجب توقعها لأن الجسم يبني المناعة.يُترك الجسم مزودًا بمخزون من الخلايا اللمفاوية التائية "الذاكرة"، بالإضافة إلى الخلايا الليمفاوية البائية التي ستتذكر كيفية محاربة هذا المرض في المستقبل ومع ذلك، يستغرق الجسم عادة بضعة أسابيع لإنتاج الخلايا الليمفاوية التائية والخلايا اللمفاوية البائية بعد التطعيم.