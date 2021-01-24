العراق: ضرب شبكة إرهابية والعثور على وثائق مهمة في قضاء هيت

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، عن ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا داعش الإرهابي، فضلا عن القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت، والعثور على وثائق هامة.وفي التفاصيل، أشارت الوكالة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن نجاح الجهاز في ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعش الإرهابية.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أنه لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته «ثأر الشهداء» التي انطلقت فجر يوم الجمعة.وأضاف أن تشكيلات الجهاز تمكنت من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وتم فيها إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت، شمال مدينة الرمادي، بمحافظة الأنبار، عُثر خلالها على وثائق هامة و«ناظور» يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية.وبذلك يصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية.