وفاة أبوطالب توفيق رئيس مصر للطيران للصيانة

شهد هنجر الصيانة رقم 7000 بمطار القاهرة الدولي، وفاة المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أثناء تأدية مهام عمله صباح اليوم الأحد.وكان المهندس أبوطالب توفيق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء مباشرة عمله بالهنجر لمتابعة صيانة الطائرات، حيث سقط على الأرض مغشيًا عليه، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي الذين طالبوا بضرورة نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وفور وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ مسئولي وزارة الطيران وشركة مصر للطيران وأسرته بوفاته، ومن المقرر أن يحضر مسئولو وزارة الطيران المدني وقيادة الشركات بالوزارة مراسم الدفن وتلقي العزاء.