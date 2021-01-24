أحدث الصيحات الجديدة لرسومات الشفاه على إنستجرام (صور)

تم إطلاق العديد من الصيحات الجديدة لرسومات الشفاه على الحسابات الخاصة بمدونات الموضة على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام" لإبراز الشفاه بأسلوب جريء وجذاب، فرسم الشفاه هو أحد أجدد اتجاهات المكياج التى ترتكز إما على الألوان الداكنة أو الفاقعة أو الرسومات المميزة التي يتم تطبيقها فوق أحمر الشفاه.



الروج الخوخي

◄ الروج الخوخي مع رسمة الشمس



تم إطلاق رسمة شفاه مرحة وحيوية عن طريق وضع أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي، ثم يوضع فوقه القليل من الروج باللون الخوخي، ثم رسم نقشة الشمس وتحديد شفتيك باللون الأصفر.



الروج البنفسجي

◄ الروج البنفسجي مع رسمة القلوب



الروج البنفسجي مع رسمة القلوب البيضاء، من أحدث صيحات الشفاه الجديدة والمرحة، يوضع أحمر الشفاه باللون البنفسجي بدرجة غامقة، ثم رسم عدة قلوب صغيرة باللون الأبيض، واستخدام الاسبراي المثبت.



الروج البنفسجي المات

◄ الروج البنفسجي المات مع الجليتر



يمكن تجربة رسمة شفاه بسيطة وجذابة جدًا، يتم ملء الشفاه بأحمر الشفاه البنفسجي المط بإحدى درجاته الداكنة، ثم وضع القليل من الليب جلوس الشفاف على جهة واحدة من الشفاه، ووضع فوقه البودرة الجليتر باللون البنفسجي.



الروج الزهري

◄ الروج الزهري الفاقع مع الشرائط السوداء



الروج الزهري الفاقع المزين بالشرائط السوداء هو احد صيحات الشفاه التي تجتاج حسابات مدونات الموضة على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وهي سهلة التنفيذ وأنيقة، يتم وضع أحمر الشفاه الزهري النيون على كامل الشفاه، وباستخدام فرشاة رفيعة يتم رسم خط أسود بطريقة مميزة.



مرطب شفاه