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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق اجتماع اللجنة اليمنية الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في الأردن

الأحد 24/يناير/2021 - 12:17 م
اتفاق الأسرى في الأردن
اتفاق الأسرى في الأردن
وكالات
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انطلق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين أطراف الصراع في اليمن اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

وحث مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان، الطرفين على أن
تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

ودعا الطرفين أيضًا إلى مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن.

وتستأنف اللجنة مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين بعد إطلاق سراح 1065 أسيرًا ومعتقلًا في شهر أكتوبر الماضي.

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