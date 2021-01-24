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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عضو بـ«زراعة النواب»: مشروع الفيروز يوفر الآلاف من فرص العمل

الأحد 24/يناير/2021 - 12:16 م
النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب
مني هيبة
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أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، واصفا المشروع بأنه الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط لأنه يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الديب، في بيان له اليوم، أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من التخصصات، فضلا عن أنه سيكون إضافة كبيرة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

وذكر عضو مجلس النواب، أن من بين أهداف هذا المشروع يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مشيدا بدور الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأوضح النائب، أن هذا المشروع يتميز بوجود أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحري، فضلا عن وجود تقنيات متطورة لأول مرة منها الاستزراع بالاقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكي في جميع المجال تهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.

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