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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيمبابوي تخصص 7 مليارات دولار للتصدي لتداعيات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
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أعلنت حكومة زيمبابوي تخصيص 7 مليارات دولار للحد من التداعيات المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث دعت السلطات هناك إلى تشديد القيود للسيطرة على الانتشار الجغرافي للفيروس.

وأكد نائب وزير الصحة ورعاية الأطفال في زيمبابوي، الدكتور جون مانجويرو، تسلم المخصصات المالية التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرًا إلى أنها ستستخدم جزئيا في تعيين مزيد من الموظفين وشراء المعدات للاستجابة للفيروس.

وقال مانجويرو: "إن الحكومة استفادت بشكل تراكمي من 7 مليارات دولار لتحفيز وتوظيف المزيد من العاملين في القطاع الصحي، وشراء مجموعات الاختبار، ومعدات الحماية الشخصية، والمعقمات، وتحسين البنية التحتية".

وأضاف: "نطلب من الناس البقاء في منازلهم، وقرار مغادرة المنزل هو قرار حياة أو موت.. نحن الآن في حالة الطوارئ لوقف هذا الوباء"، مشيدا بالوزارات التنفيذية الأخرى، خاصة وزارة الداخلية والجهاز القضائي لتعاملهما السريع مع منتهكي لوائح (كوفيدـ 19).

وسجلت العاصمة (هراري) أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشر بصورة سريعة للغاية في أرجاء البلاد، وهو حاليا في المستوى الرابع من الانتقال بين أفراد المجتمع، والذي يتمثل في تسجيل 150 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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