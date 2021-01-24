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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

15 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الأحد 24/يناير/2021 - 12:28 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
ا ش ا
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ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، بلغ 15 سفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة وخروج 3 سفن حاويات ويتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.. كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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