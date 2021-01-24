التحفظ على 10.5 آلاف علبة حلوى مغشوشة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (10.472 عبوة حلوى) بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية منتج نهائي تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.