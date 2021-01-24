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رئيس التحرير التنفيذي
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بعد الطواقم الطبية.. 4 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:13 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
هويدا سعيد
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تبدأ مصر، اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون الطواقم الطبية أول المتلقين للقاح.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح، تشمل المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهيّ الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

أما الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا هي الفئات التالية:

1- الفرق الطبية

2- المصابون بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي).

3- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

4- مرضى الأورام.

5- كبار السن.

يذكر أن وزيرة الصحة هالة زايد، قالت إنه سيتم توزيع اللقاح على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كبداية للمرحلة الأولى، مع تجهيز مراكز مخصصة بالمحافظات لتوفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين.

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