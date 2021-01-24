حفظ التحقيقات في مصرع شاب وفتاة أعلى الدائري

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في مصرع شاب وفتاة في سيارة ملاكي عقب دهس أتوبيس لهما عقب تسلم تقرير المباحث وبيان أن السرعة الزائدة وراء الحادث.وتبين من التحقيقات أنه أثناء سير الأتوبيس قادما من حلوان اتجاه صقر قريش، اصطدم بالسيارة الملاكي أثناء خروجها من الملف بسبب السرعة الزائدة لسائق الأتوبيس، وتم دهسهما.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.