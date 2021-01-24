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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عيادة تلقى لقاح كورونا بمستشفى عزل الإسماعيلية (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 12:12 م
عيادة تطعيم كورونا
عيادة تطعيم كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى - مصطفى دياب
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حصلت "الدستور" على صور العيادة المخصصة لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، ومن المقرر أن يتم تطعيم الأطقم الطبية بجرعتين من اللقاح تفصلهم 21 يومًا.

وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدأ تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة الصحة تفاصيل تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المخصصة لعزل حالات كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان استلمت 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم الصيني المضاد لكورونا، وفي انتظار الدفعة الثانية التي من المقرر أن تصل خلال أيام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد على الفئات الأولى وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.

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