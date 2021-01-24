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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطة للحماية من أخطار السيول بـ2.65 مليار جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ومصلحة الري، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وأعلنت مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن تنفيذ عدة مشروعات لتأهيل مخرات السيول وزيادة القدرة الاستيعابية للترع لتلقى مياه السيول والأمطار، كما تقوم أجهزة مصلحة الري بتنفيذ عمليات حماية من أخطار السيول بمحافظات القاهرة والجيزة والصعيد ومطروح وسيناء بعدد 385 عملية تشمل تنفيذ أعمال صناعية عديدة تتضمن سدود إعاقة وحواجز توجيه وبحيرات وقنوات صناعية وخزانات أرضية وجسور حماية وأحواض تهدئة وإنشاء او تأهيل مخرات سيول، بتكلفة إجمالية حوالى 2.65 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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