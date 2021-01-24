برلمانية: قطاع النقل يشهد أكبر ثورة تطوير في عهد السيسي

أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مع نهاية 2021 لن يجد المواطن عربة قطار قديمة على خطوط السكة الحديد، كما أن مشروع القطار الكهربائي خضع لدراسات دقيقه ويتم تنفيذها بأقل التكلفة.وقالت رشاد، في بيان، إنه لايمكن لأحد أن يتغافل حجم المجهودات المبذولة من قبل الرئيس في تطوير منظومة النقل والمواصلات والتي كانت تشهد العديد من الحوادث منذ قبل، مُشيرة إلى أن الدولة نجحت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ العديد من مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومتها الأساسية، ويأتي ذلك من خلال تحديث نظم كهرباء الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل الكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع النقل شهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يتبنى مشروعًا قوميًا تاريخيًا لتحديث قطاع السكة الحديد، وأكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس على أنه مع نهاية 2021 لن يجد المواطن عربة قطار قديمه على خطوط السكة الحديد، كما أنها رسالة قوية لدول الشر بمدى قوة مصر في ظل الأزمات التي تجتاح العالم.وأضافت البرلمانية، أن مشروع القطار الكهربائي يُعتبر جزء من الرؤية في تطوير النقل في مصر، كما أنه نقلة نوعية للنقل الكهربائي، لم نشهدها من قبل، وذلك يجب على جميع المواطنين التكاتف والوقوف بجانب الدولة للنهوض بها والعبور من أزمة كورونا نجاح وبأقل الخسائر.