محافظ سوهاج يفتتح الدورة التدريبية لصقل مهارات الباحثين القانونيين

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة الدورة التدريبية لصقل مهارات الباحثين القانونيين بالديوان العام، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، والتي تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعلى أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية، وحاتم محمود عبد العزيز مدير عام الشئون البشرية بالديوان العام، وعدد من الباحثين القانونيين المشاركين في الدورة.ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالتدريب، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية لها الأهمية الكبرى في صقل مهارات العاملين، بهدف الارتقاء وتنمية المهارات لديهم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، لافتا إلى أهمية الاستفادة القصوى من التدريب.يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من اليوم الأحد 24 وحتى الأربعاء 27 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية على مدار أيام التدريب، ومراعاة التباعد الاجتماعي للمتدربين؛ للوقاية من فيروس كورونا، كما يحاضر في الدورة كلا من " المستشار الحسيني مصطفى الجندي، والمستشار محمود زين العابدين، المستشارين القانونيين للمحافظة، وعصام هاشم مدير عام بالتنظيم والإدارة ".