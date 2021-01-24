برلمانية: الصحة والنقل يحظيان بـ«نصيب الأسد» من التطوير في عهد السيسي

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي أمس السبت، مؤكدًا على أن الدولة تحتاج إلى حشد جميع الطاقات من أجل تغيير الأوضاع في القرى المستهدفة، فضلًا عن أنه من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى أنه مع نهاية 2021 لن يجد المواطنين عربة قطار قديمة على خطوط السكة الحديد.وأكدت عطوة، في بيان، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص جاهدًا على أن يعيش المواطن بكافة الفئات والطبقات في حياة كريمة، خاصة وأن كان هناك قطاع كبير من المواطنين مُهمشين على مدار العصور السابقة، لافتة إلى أنه حرص على توفير كافة الاحتياجات من طرق وكباري وإسكان بالإضافة إلى تدشين مشروعات قومية تُساعد على توفير احتياجات المواطنين المعيشية في أسرع وقت ممكن.وأضافت عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة والنقل يحظى بنصيب كبير في الاهتمام والبناء من القيادة السياسية، موضحة أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والنقل، وجرت في عهده العديد من التطويرات والإنشاءات الجديدة التي أشاد بها العالم أجمع، فضلًا عن تطوير منظومة النقل مما ساهم وبشكل كبير في تقنين الحوادث.وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعي ما يحتاجه المواطن بشكل كبير، مُتابعة: "الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل على التركيز على تلبية احتياجات المواطن ولكن الأن تحرص على توفيرها بمواصفات عالمية".