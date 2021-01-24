رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: الصحة والنقل يحظيان بـ«نصيب الأسد» من التطوير في عهد السيسي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:07 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عائشة حسن
طباعة
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي أمس السبت، مؤكدًا على أن الدولة تحتاج إلى حشد جميع الطاقات من أجل تغيير الأوضاع في القرى المستهدفة، فضلًا عن أنه من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى أنه مع نهاية 2021 لن يجد المواطنين عربة قطار قديمة على خطوط السكة الحديد.

وأكدت عطوة، في بيان، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص جاهدًا على أن يعيش المواطن بكافة الفئات والطبقات في حياة كريمة، خاصة وأن كان هناك قطاع كبير من المواطنين مُهمشين على مدار العصور السابقة، لافتة إلى أنه حرص على توفير كافة الاحتياجات من طرق وكباري وإسكان بالإضافة إلى تدشين مشروعات قومية تُساعد على توفير احتياجات المواطنين المعيشية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة والنقل يحظى بنصيب كبير في الاهتمام والبناء من القيادة السياسية، موضحة أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والنقل، وجرت في عهده العديد من التطويرات والإنشاءات الجديدة التي أشاد بها العالم أجمع، فضلًا عن تطوير منظومة النقل مما ساهم وبشكل كبير في تقنين الحوادث.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعي ما يحتاجه المواطن بشكل كبير، مُتابعة: "الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل على التركيز على تلبية احتياجات المواطن ولكن الأن تحرص على توفيرها بمواصفات عالمية".

موضوعات متعلقة

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

بناه لزوجته ولم يعجبها فتبرع به.. حكاية قصر «شامبليون» المهجور

«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

«الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا» ترصد متناقضات الشخصية العراقية

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي