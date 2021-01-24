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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 183 رحلة لنقل 20 ألف راكب فى اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 12:17 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 183 رحلة دولية وداخلية، لنقل ما يقرب من 20 ألف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء تحور فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات ومكاتب والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

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