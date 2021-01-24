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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
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جيجي حديد تختار اسما عربيا لابنتها

الأحد 24/يناير/2021 - 12:05 م
جيجي حديد
جيجي حديد
وكالات
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أعلنت جيجي حديد، عارضة الأزياء الفلسطينية عن اسم مولودتها الجديدة، من حبيبها المغني البريطاني زين مالك، لافتة إلى أنه اسم عربي.

وقالت " جيجي" أنها أطلقت على ابنتها اسم خيرية نسبة الى جدتها الراحلة التي كانت متعلقة بها كثيرًا، ووكانت قد أعلنت عن استقبال مولودتها الجديد، قائلة:"ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

و ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس. والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد من هولندا، ووالدها من أصل فلسطيني، ويصل نسبها من جهة والدها حسب قولها إلي ظاهر العمر أمير الناصرة. ولها اثنين من الأشقاء الأصغر سنا بيلا، وأنور.

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