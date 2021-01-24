رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمن يكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات بسوهاج

الأحد 24/يناير/2021 - 12:04 م
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مديرية إدارة المباحث وقيادة الرائد إبراهيم صقر رئيس المباحث، من كشف غموض العثور على ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها دائرة المركز، حيث أشار زوجها خلال بلاغه إلى أنه استيقظ من النوم ووجدها بالسرير غارقة بدمائها وبها عدة إصابات ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المبلِّغ بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتلقى مركز شرطة أخميم بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على زوجته جثة هامدة داخل المنزل وعليها أثار دماء وإصابات ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن زوجته تمر بحالة سيئة خاصة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر وأنه يعتقد أنها ملبوسة بالجن.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وتمت معاينة مكان الواقعة ووجدت المجنى عليها مسجاة بالسرير ترتدى كامل ملابسها وعليها آثار دماء وبها بعد الإصابات الظاهرة على الرأس والوجه.

وبسؤال زوجها أفاد أنه استيقظ من النوم وجدها على هذه الحالة ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة تمت معينة كافة مخارج ومداخل المنزل فلم يتم العثور على أي أعمال عنف على الأبواب والنوافذ وجميعها كلها سليمة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها والخلافات مع آخرين ووضعت خطة بحث هادفة وأسفرت الجهود والتطبيق الجيد للخطة عن أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها المبلغ.

وبتضييق الخناق عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام بالتعدى عليها باستخدام آلة حادة أثناء نومها وعلل سبب ذلك بوجود خلافات أسرية مستمرة بينهما وأرشد عن أداة الجريمة وحرر محضرًا بالواقعة وجرى العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

هل تخطط هيئة كبار العلماء للإطاحة بشوقي علام من الإفتاء؟

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

بناه لزوجته ولم يعجبها فتبرع به.. حكاية قصر «شامبليون» المهجور

«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

«الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا» ترصد متناقضات الشخصية العراقية

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي