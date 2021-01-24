الأمن يكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مديرية إدارة المباحث وقيادة الرائد إبراهيم صقر رئيس المباحث، من كشف غموض العثور على ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها دائرة المركز، حيث أشار زوجها خلال بلاغه إلى أنه استيقظ من النوم ووجدها بالسرير غارقة بدمائها وبها عدة إصابات ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المبلِّغ بسبب خلافات عائلية.كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتلقى مركز شرطة أخميم بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على زوجته جثة هامدة داخل المنزل وعليها أثار دماء وإصابات ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن زوجته تمر بحالة سيئة خاصة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر وأنه يعتقد أنها ملبوسة بالجن.وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وتمت معاينة مكان الواقعة ووجدت المجنى عليها مسجاة بالسرير ترتدى كامل ملابسها وعليها آثار دماء وبها بعد الإصابات الظاهرة على الرأس والوجه.وبسؤال زوجها أفاد أنه استيقظ من النوم وجدها على هذه الحالة ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة تمت معينة كافة مخارج ومداخل المنزل فلم يتم العثور على أي أعمال عنف على الأبواب والنوافذ وجميعها كلها سليمة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها والخلافات مع آخرين ووضعت خطة بحث هادفة وأسفرت الجهود والتطبيق الجيد للخطة عن أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها المبلغ.وبتضييق الخناق عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام بالتعدى عليها باستخدام آلة حادة أثناء نومها وعلل سبب ذلك بوجود خلافات أسرية مستمرة بينهما وأرشد عن أداة الجريمة وحرر محضرًا بالواقعة وجرى العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق.