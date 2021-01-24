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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: دعم لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى الفترة المقبلة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:03 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الفترة المقبلة ستشهد دعما لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بعد نجاح الوزارة في الإعداد لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل بقيمة 200 مليون دولار، بهدف وضع خطة تنفيذية لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية فى القاهرة، حيث من المخطط إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.

وتطرقت الدكتورة ياسمين إلى نجاح وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية خلال السنوات الماضية في السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء التي كانت شبحا يؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، بما أدى إلى تجنب انتشار 25 ألف طن ملوثات في الهواء، من خلال تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعى وتقديم الدعم الفني والمادي للأهالي والمزارعين، حيث تم تحويل قش الأرز إلى سلعة وحرص المزارعون على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه، فارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99%، تمثل تجميعات الأهالي منها 73% ما أدى لانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تستعد حاليا لإطلاق الحملة الإعلامية "جميلة يا مصر"، والتي تختص بتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وما قامت به الحكومة من مجهودات لإنشاء البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وما هو دور المواطن فى هذه المنظومة من أجل بيئة نظيفة.

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