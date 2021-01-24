قطاع أمن المنافذ يضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات زراعية مستعملة).وفى مجال الأمن العام تم ضبط (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1488) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (170) حكما قضائيا متنوعا.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (9) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.