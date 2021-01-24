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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير التنمية: الرئيس السيسي أول من فتح ملف تطوير الريف بمشروع متكامل

الأحد 24/يناير/2021 - 12:09 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن هذا البرنامج الطموح الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» يعد واحدًا من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، ولم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر، من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية.

وتابع وزير التنمية المحلية: وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر، وأن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قاده الرئيس السيسي.

وأشارالوزير إلى أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية، المندرجة ضمن أعمال تطوير 1500 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها، خاصة في القرى المستهدفة، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة.

وأوضح "شعراوي" أن هذه المشروعات هي ملك لأهالي تلك القري، ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ.

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