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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فساتين سهرة صفراء موضة سهرات ربيع وصيف 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 12:39 م
فستان سهرة
فستان سهرة
سلمى بدر
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أعلن معهد بانتون لاختيار الألوان، عن أن اللون الأصفر هو لون العام في 2021، ولأن موسمي الربيع
والصيف يتميزان دائما بالسهرات والمناسبات، قدمت العديد من دور الأزياء العالمية والعلامات التجارية على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية مجموعات مميزة من فساتين السهرة باللون الأصفر، التي تضفي الحيوية على إطلالة المرأة.
فساتين سهرة طويلة
فساتين سهرة طويلة
- فساتين سهرة طويلة بـ "تنانير" شفافة:

قدمت بعض دور الأزياء العالمية لمحبات فساتين السهرة الطويلة، الفساتين ذات التنانير الشفافة المفعمة بالشباب، مثل فستان طويل باللون الأصفر بتنورة مستوحاة من تصميم الكروشيه، وتصميم أسلوب A Line مع حزام طويل يحدد الخصر من نفس القماش.

وفستان سهرة طويل باللون الأصفر الباهت بتنورة شفافة من الشيفون الراقي، يتميز بالكشكاش مع عقدة باللون الأسود.
فستان موديست
فستان موديست
- فساتين سهرة " موديست":

لم تعد موضة الأزياء المحتشمة أو الموديست حكرًا على المحجبات فقط وجاءت تصميمات فساتين السهرة المحتشمة باللون الأصفر لتواكب موضة الموسم، وتم تقديم فستان محتشم بطبعات الورود الكبيرة والبارزة العصرية، وفستان مميز بأكمام كلوب بشكل الجرس وقصة A Line.

فستان سهرة قصير
فستان سهرة قصير
- فساتين سهرة قصيرة:

تم تقديم فساتين سهرة قصيرة باللون الأصفر بدرجتين مختلفتين، وتم تقديم فستان قصير ناعم باللون الأصفر الباهت، يتميز بالقليل من الكشكاش على الأطراف، وهو مناسب لذوات القامة النحيفة والممشوقة وفستان قصير باللون الأصفر الغامق، يتميز بتصميم لافت مفعم بالأنوثة الراقية من خلال الكشكاش والتفاصيل البارزة على قسمه الأعلى.


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