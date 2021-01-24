حسين الجسمي يتغزل بحب السعودية في «حي هالصوت» (فيديو)

أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي من أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "حي هالصوت" من أشعار سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد.وأكد حسين الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي "حي هالصوت"، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلًا: تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي جمعتني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي"، مثنيًا على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى.وتقول كلمات الأغنية:طرفك الناعس اطرافَ المِدىيعشِق الكون سحره وِالذبولوفي غرامك نثرنا حروفِنانهرٍ ووَرد في كفّ معَمول..وقد طرح الفيديو كليب الخاص لأغنية "حي هالصوت" في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.