اعترافات المتهمة بالشروع في قتل زوجها بالسم لخلافات بينهما

أمرت نيابة الخانكة اليوم بإحالة سيدة لمحكمة الجنايات لاتهامها بالشروع في قتل زوجها بوضع السم له فى الطعام بسبب خلافات نشبت بينهما.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "حنان.ع" ٣٤ سنة، أقرت بارتكابها جريمة الشروع في قتل زوجها بوضع سم الفئران له فى الطعام بمنطقة القلج.وأقرت المتهمة بأنها اكتشفت ارتباط زوجها بعلاقة غير شرعية مع أرملة صديقه، واتفق معها على الزواج، وتطليقها وطردها هى وأبنائها من منزل الزوجية.كما أقرت المتهمة بأن زوجها تركها لمدة ١١ عاما أثناء عمله فى الخارج وهى من تولت تربية أبنائها وخدمة أهله.وأضافت المتهمة: قررت وضع سم الفئران له فى الطعام، ولم تكن فى نيتى قتله كان هدفى هو تخويفه حتى لا يتمكن من تطليقى وطردي.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بوصول "عادل.م" لمستشفى الخانكة فى حالة تسمم وبسؤاله أقر بقيام زوجته بمحاولة تسميمه وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.