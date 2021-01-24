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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة التضامن: الدولة نجحت في خفض معدل الفقر إلى 29.7% رغم كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:15 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم العمل لتغيير وجه الوزارة إلى التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية للمستحقين وغير القادرين على العمل.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم استهداف المناطق الريفية في مبادرات التنمية المحلية وتحسين المؤشرات، مشيرة إلى أن معدل الفقر انخفض من 32.5% إلى 29.7% رغم فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة، خلال توقيع الوزارة وثيقة تعاون مع منظمة العمل الدولية، أنه يتم التركيز على توفير فرص عمل للمواطنين القادرين على العمل وليس أمامهم فرصة للعمل، بالإضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة للعمل في القطاع الخاص من مصانع وشركات ليكونوا قوى عاملة في المستقبل.

وأكدت أن برنامج «فرصة» هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن لمستفيدي برامج الدعم النقدي، والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب في كل المحافظات، ومساعدتهم على خلق أنشطة مستدامة ناجحة، تدر دخلًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخليهم عن الدعم النقدي، وذلك في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

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